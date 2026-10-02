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Galatasaray, Pendikspor ile hazırlık maçında 3-0 geriden gelerek 3-3 berabere kaldı

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Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçında ilk yarıyı 3-0 geride kapatıp ikinci yarıdaki gollerle 3-3 berabere kaldı. İlk 11'de başlayan El-Chadaille Bitshiabu sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık müsabakasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yoğun yağmur yağışı altında oynana mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye; Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El-Chadaille Bitshiabu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Can Armando Güner, Berat Luş ve Leroy Sane 11'i ile başladı. Sahaya kaptan olarak İlkay Gündoğan çıktı.

İkinci yarı oyuna Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız ve Efe Gündal oyuna dahil oldu.

Pendikspor ise Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Ahmet Özkaya, Abifade, Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Emrah Başsan, Hrelja ve Thuram 11'i ile sahada yer aldı.

El-Chadaille Bitshiabu ilk maçını oynadı

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Fransız futbolcu El-Chadaille Bitshiabu, Pendikspor ile oynanan karşılaşmada 11'de görev aldı. 21 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk müsabakasına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

İlk yarıda 3-0 geriye düştü

Galatasaray, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini 15. dakikada Taha Emre İnce, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti. Sarı-kırmızılıların gollerini ise 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada Arda Tagay ve 88. dakikada da penaltıdan Kaan Ayhan attı.

Başkan Özbek maçı takip etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Pendikspor ile oynanan dostluk karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Özbek, müsabakayı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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