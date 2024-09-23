Galatasaray, PAOK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapmaya başladı. İdman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve 2'ye 2 oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Hakim Ziyech takımdan ayrı saha çalışmalarını fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL