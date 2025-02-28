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Galatasaray, Okan Buruk'un derbi sonrası aldığı cezaya itiraz etti

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan teknik direktör Okan Buruk için Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Buruk, Tahkim Kurulu'nun cezada indirime gitmesi halinde Kasımpaşa maçında saha kenarında olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 maç ceza almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu ceza üzerine harekete geçti.

GALATASARAY'DAN İTİRAZ GELDİ

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, PFDK'nın Okan Buruk'a verdiği 1 maçlık cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Sarı-kırmızılılar söz konusu cezaya itiraz etti. Tahkim Kurulu'nun cezada indirime gitmesi halinde Okan Buruk, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçında saha kenarında olacak.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, aldığı 1 maçlık cezayla ilgili Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir maç sonrası röportajından dolayı PFDK'ya sevk edildim. Bir maç da ceza verdiler. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğim için bir maçlık ceza verdiler. Tahkime gideceğiz. Bu röportajda cezaya neden olacak hiçbir şey yoktu ama bir maçlık ceza geldi. Oradaki insanların kararına güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Okan Buruk'un derbi sonrası aldığı cezaya itiraz etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bu adam ne yaptı da ceza aldı eyyyy adaletsizler....

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