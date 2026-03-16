Haberler

Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak

Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo için Napoli'nin devrede olduğu iddia edilirken, sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi dikkat çekti. Napoli Osimhen'i Galatasaray'a satarken süreci çok zorlaştırmıştı.

  • Galatasaray'ın Wilfried Singo'yu 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği.
  • Wilfried Singo'nun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli bulunduğu.
  • Wilfried Singo'nun bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta 1 gol ve 3 asist yaptığı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, son dönemdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Fildişi Sahilli futbolcu için İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NAPOLI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun durumunu yakından takip ediyor. Haberde, İtalyan ekibinin uygun şartların oluşması halinde transfer için resmi adımlar atabileceği ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmede ilk sezon için 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu hatırlatıldı. Savunmasını güçlendirmek isteyen Napoli'nin bu rakamı karşılayabilecek kulüpler arasında olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlığını atlattıktan sonra form grafiğini yükselten 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 21 maçta görev aldı. Singo bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 3 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı

Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti

Arıza falan değil! Trump'ın telefonu artık bir saniye olsun susmuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Ay kural:

İsteyen Napoli ise seksen milyon Euro ya ancak olur.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Arif x:

düne kadar bataktaki klüptú şimdi milyonlar harcıyor.yillardir kaynak belli ama ardını soran yok.uefa artık güvenilir değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Metin Öztürk:

boş boş haber yapıyosunuz be... sözümona habercisiniz ama zerre haberiniz yok bi halttan. sırf okunsun diye boş muhabbetten başka bi beceriniz yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı küplere bindiren görüntü: Yapay zeka kullanarak üretiyorlar

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Murat Ülker sektörden çekiliyor! Satış için protokol imzalandı

Murat Ülker sektörden çekiliyor! Dev fabrika satışta
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar

Cenazesinde ilk kez anlatıldı! Yunan akademisyene tarihi ayar
Trump'ı küplere bindiren görüntü: Yapay zeka kullanarak üretiyorlar

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Murat Ülker sektörden çekiliyor! Satış için protokol imzalandı

Murat Ülker sektörden çekiliyor! Dev fabrika satışta
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti