Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

1905 GSYİAD, 25. şampiyonluk kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'de yapacak. Okan Buruk ve futbolcuların büyük kısmının da bu kutlamalarda yer alacağı öğrenildi.

MOURINHO'NUN KALDIĞI OTEL

Şampiyonluğun kutlanacağı otelin en ünlü misafiri ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho. İstanbul'da ev tutmayı istemeyen ve otelde kalmanın daha konforlu olduğunu düşünen Portekizli teknik adamın da kutlama saatlerinde otelde olacağı öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların sık sık kullandığı ve sezonun şarkılarından biri haline gelen Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho'nun da gecede sahne alacağı belirtildi.