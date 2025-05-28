Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak
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Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı camiada şampiyonluğun coşkusu dinmek bilmezken, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) organize ettiği özel kutlamanın adresi dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlaması yapacağı Four Seasons Hotel'de, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da kalıyor.

1905 GSYİAD, 25. şampiyonluk kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan Four Seasons Hotel'de yapacak. Okan Buruk ve futbolcuların büyük kısmının da bu kutlamalarda yer alacağı öğrenildi.

MOURINHO'NUN KALDIĞI OTEL

Şampiyonluğun kutlanacağı otelin en ünlü misafiri ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho. İstanbul'da ev tutmayı istemeyen ve otelde kalmanın daha konforlu olduğunu düşünen Portekizli teknik adamın da kutlama saatlerinde otelde olacağı öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların sık sık kullandığı ve sezonun şarkılarından biri haline gelen Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho'nun da gecede sahne alacağı belirtildi.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıŞahsına Münasır:

öyle bir haber başlığı ki Otel sanki mourinhonun gibi olmuş? hahahahaha

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Haber YorumlarıFatih Şimşek:

Çok da umrundaydı

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Haber Yorumlarıerman genç :

onuda çağırın otursun yanınızda

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

AYAAASIN HAKKIDIR O OLMASAYDI DERBiLERi ZOOR KAZANIRDIK

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