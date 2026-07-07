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Galatasaray MCT Technic, milli basketbolcu Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Şehmus Hazer ile anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes formaları giydi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Şehmus Hazer'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olan, enerjisi ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Şehmus Hazer ile anlaşarak milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Altyapısında yetiştiği Bandırma Kırmızı'da basketbol hayatına başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes'te forma giydi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Şehmus, 9 maçta 6.8 sayı, 2.0 ribaunt, 1.9 asist ve 1.6 top çalma ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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