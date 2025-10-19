Haberler

Galatasaray, Melikgazi Kayseri'yi Farklı Geçti

Galatasaray, Melikgazi Kayseri'yi Farklı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-52 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olan Melikgazi Kayseri Basketbol, salondan 75-52 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Candemir Tabak, Furkan Köse

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Williams 7, Sude Yılmaz 5, Derin Erdoğan 10, Zeynep Şevval Gül, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 1, Elif Bayram 4, Gökşen Fitik 11, Sehernaz Çidal 2, Juhasz 10, Kuier 8

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 13, Doğa Adıcan 2, Merve Uygül, Williams 8, Merve Arı 2, Filip 8, Feray Dalkılıç

Periyotlar:

1. Periyot: 19-18 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-37 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 56-41 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda

Usta oyuncuya son veda: İyi bir dostu kaybettik
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten kötü haber
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.