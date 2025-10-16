Haberler

Galatasaray MCT Technic, Trieste'yi Deplasmanda Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımını 91-90 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 49-38 önde tamamlayan sarı-kırmızılılardan Will Cummings 25, Fabian White ise 19 sayıyla oynadı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini deplasmanda 91-90 mağlup etti.

Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 49-38 önde tamamladı.

Galatasaray MCT Technic'te Will Cummings 25, Fabian White 19 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
