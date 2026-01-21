Haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi. Maçın detayları ve oyuncu istatistikleri haberin içeriğinde yer alıyor.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 8, McCollum 21, Can Korkmaz 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 13, Cihat Dalgalı, Petrucelli 2, Gillespie 2, White Jr. 22, Muhsin Yaşar 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 11, Williams 13, Bogues Jr. 12, Berhanemeskel 15, Beracou, Hudgins 13, Dufeal 3, Dileo 7, Thomas 14, Penda 2

1. Periyot: 19-31

Devre: 43-57

3. Periyot: 66-76

Beş faulle çıkan: 34.03 Muhsin Yaşar ( Galatasaray MCT Technic)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
