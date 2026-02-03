Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak. Maç, Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'da TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor