Galatasaray MCT Technic, Igokea'yı 94-82 ile Geçti

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Antonio Conde, Andris Aunkrogers, Alberto Sanchez

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 13, Tibet Görener, Cummings 11, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Palmer JR 18, Bishop 2, Gillespie 8, White JR 26, Muhsin Yaşar 6

IGOKEA: Ceaser 6, Lewis 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Jeremic 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 43-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında konuk ettiği Igokea'yı 94-82 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Avrupa'da sezona galibiyetle başladı. Maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 26 sayı kaydeden Fabian White JR oldu.