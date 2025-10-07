Haberler

Galatasaray MCT Technic, Igokea'yı 94-82 ile Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray MCT Technic, Igokea'yı 94-82 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maçta Fabian White JR 26 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Antonio Conde, Andris Aunkrogers, Alberto Sanchez

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 13, Tibet Görener, Cummings 11, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Palmer JR 18, Bishop 2, Gillespie 8, White JR 26, Muhsin Yaşar 6

IGOKEA: Ceaser 6, Lewis 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Jeremic 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 43-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında konuk ettiği Igokea'yı 94-82 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Avrupa'da sezona galibiyetle başladı. Maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 26 sayı kaydeden Fabian White JR oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.