Galatasaray MCT Technic: 65-82
Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 82-65 yenerek 5. galibiyetini elde etti. Maçta ilk periyot 11-22, devre 33-41, üçüncü periyot ise 47-61 sonuçlandı.
SALON: Laktasi
HAKEMLER: Julio Anaya, Edgard Ceccarelli, Zdenko Tomasovic
IGOKEA: Milovanovic, Petar Popovic 4, Ilic 2, Antunovic 7, Rorie 4, Nikola Popovic 8, Bess 14, Milosavljevic 6, Simanic 6, Jeremic 14
GALATASARAY MCT TECHNİC: Zekeriya Yiğit Tekin 6, Tibet Görener 8, Can Korkmaz 6, Meeks 11, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi 8, Cihat Dalgalı 4, Buğrahan Tuncer 16, Gillespie 8, White Jr 13, Muhsin Yaşar
1'İNCİ PERİYOT: 11-22
DEVRE: 33-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61
Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 6'ncı haftasında Bosna Hersek temsilcisi Igokea takımını 82-65 yendi. Bu sonucun ardından Galatasaray, 5'inci galibiyetini elde etti. Igokea ise 5'nci yenilgisini aldı.