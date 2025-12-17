Galatasaray MCT Technic: 65-82

SALON: Laktasi

HAKEMLER: Julio Anaya, Edgard Ceccarelli, Zdenko Tomasovic

IGOKEA: Milovanovic, Petar Popovic 4, Ilic 2, Antunovic 7, Rorie 4, Nikola Popovic 8, Bess 14, Milosavljevic 6, Simanic 6, Jeremic 14

GALATASARAY MCT TECHNİC: Zekeriya Yiğit Tekin 6, Tibet Görener 8, Can Korkmaz 6, Meeks 11, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi 8, Cihat Dalgalı 4, Buğrahan Tuncer 16, Gillespie 8, White Jr 13, Muhsin Yaşar

1'İNCİ PERİYOT: 11-22

DEVRE: 33-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 6'ncı haftasında Bosna Hersek temsilcisi Igokea takımını 82-65 yendi. Bu sonucun ardından Galatasaray, 5'inci galibiyetini elde etti. Igokea ise 5'nci yenilgisini aldı.