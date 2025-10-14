Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'ya Gidiyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m: tel ekibini 94-82 yendi.

32 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.