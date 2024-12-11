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Galatasaray, Malmö Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Malmö Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda sakat oyuncuların durumları dikkat çekerken, takım taktik organizasyon üzerinde çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir antrenmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı idmanda yer alırken, Kaan Ayhan ise bireysel çalıştı.

Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İsveç'in Malmö kentine gidecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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