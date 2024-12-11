Galatasaray, Malmö Maçına Hazır
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan hareket ederek Malmö'ye ulaştı. Futbolcular, taraftarların isteğini geri çevirmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu ülkeye gitti.
Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanı girişinde bulunan bir grup taraftarın fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmedi.
Galatasaray, yarın Malmö ile TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda karşı karşıya gelecek.