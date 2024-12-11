Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu

Galatasaray, Malmö Maçına Hazır

Galatasaray, Malmö Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan hareket ederek Malmö'ye ulaştı. Futbolcular, taraftarların isteğini geri çevirmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu ülkeye gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanı girişinde bulunan bir grup taraftarın fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmedi.

Galatasaray, yarın Malmö ile TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
img

Boğaz'ın simge yalısı satılıyor
img

Sadece ülkesini değil özel karelerini de bırakıp kaçtı
img

Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Annem Ankara 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Annem Ankara CANLI izle! 11 Aralık Annem Ankara 4. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki! Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe A. Bilbao maçı nereden izlenir? Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.