Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Abraham'ın MR sonucu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ligde 7'de 7 yapan Galatasaray'a konuk olacak.

ABRAHAM'IN MR SONUCU BELLİ OLDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ligde oynadığı ve 3-1 kazandığı Kocaelispor maçında omuzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu. İngiliz golcünün MR sonucunda bir soruna rastlanmadığı ve yıldız golcü kendini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Abraham, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.