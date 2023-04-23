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Galatasaray maçı biter bitmez ezeli rakipten olay paylaşım! Fenerbahçe, TFF'den yine kayıtları istedi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, 3-3 biten Galatasaray-Karagümrük karşılaşmasının ardından bir kez daha VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın kazandığı ikinci penaltı tartışma konusu oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı biter bitmez sert bir paylaşım yaptı.

"ÖNCE OFSAYTIMSI, BUGÜN DE PENALTIMSI"

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce ofsaytımsı, bugün de penaltımsı ?! VAR kayıtları açıklansın" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray maçı biter bitmez ezeli rakipten olay paylaşım! Fenerbahçe, TFF'den yine kayıtları istedi

İKİNCİ TALEP

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nun bazı hakemleri dinlendirme kararının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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