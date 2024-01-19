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Galatasaray Luyindama ile yollarını resmen ayırdı

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Galatasaray, tecrübeli stoper Christian Luyindama ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 79 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da lisansı çıkarılmayan Christian Luyindama ile ilgili karar verildi. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Galatasaray Luyindama ile yollarını resmen ayırdı

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Kemal Gocer:

Fatih terim bunu takımına alsın.

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