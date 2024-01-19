Galatasaray Luyindama ile yollarını resmen ayırdı

Süper Lig devi Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da lisansı çıkarılmayan Christian Luyindama ile ilgili karar verildi. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist kaydetti.