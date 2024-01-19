Galatasaray Luyindama ile yollarını resmen ayırdı
Galatasaray, tecrübeli stoper Christian Luyindama ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 79 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig devi Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
YOLLAR AYRILDI
Galatasaray'da lisansı çıkarılmayan Christian Luyindama ile ilgili karar verildi. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist kaydetti.