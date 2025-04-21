Galatasaray, Lucas Torreira'nın Sözleşmesini 2028'e Uzattı
Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Torreira, 2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı forma ile 123 maçta 4 gol ve 8 asist yaptı.
GALATASARAY, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. 2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Torreira, Galatasaray formasıyla 123 maça çıkarken, 4 gol 8 asiste imza attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor