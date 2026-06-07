Galatasaray Lisesi mezunları 'pilav gününde' buluştu

Galatasaray camiası, Galatasaray Lisesi'nin pilav gününde bir araya geldi.

Galatasaray Lisesi'ndeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın kenetlenmeye dünden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Pilav günü, bizi bir araya getiren, buluşmamızı sağlayan Galatasaray'ın önemli günlerinden biri. Eğitim kurumlarımızla, vakıflarımızla, spor kulübümüzle ve derneklerimizle büyük bir aileyiz. Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bize emanet olan bu camianın dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun bizi çekemeyen rakiplerimizde nasıl etki oluşturduğunu bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla kenetlenelim." diye konuştu.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Bu kurum bize sadece akademik eğitim vermedi. Sorumluluk almayı, topluma karşı görevlerimizi, kardeşliği ve dostluğu öğretti. Bizden önceki kuşaklardan devraldığımız mirası bizden sonrakilere aktarmaktır. Vakfımızın varlık nedeni budur." dedi.

Lisenin Müdürü Mustafa Reşat Dabak da okulun ulusal ve uluslararası boyuttaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi.

Galatasaray'a hizmet ödülünün Reha Bilge'ye verildiği etkinlikte, 108 dönemi mezunlarına 50. yılları nedeniyle plaket verildi.