Galatasaray MCT Technic - La Laguna Tenerife: 64-62

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanyol rakibi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı. Karşılaşmada ilk çeyrek 14-13, devre 30-27, üçüncü çeyrek ise 47-40 tamamlandı. Son maç 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Wojciech Liszka, Boris Krejic

GALATASARAY MCT TECHNIC: Meeks 17, Rıdvan Öncel, Palmer 10, Robinson 10, Muhsin Yaşar 8, Buğrahan Tuncer 8, White 7, McCollum 2, Can Korkmaz, Petrucelli, Ellis 2.

LA LAGUNA TENERİFE: Shermadini 12, Mills 11, Huertas 9, Fernandez 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Fitipaldo, Abromaitis 9, Guerra 7.

1'İNCİ PERİYOT: 14-13

DEVRE: 30-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-40

Sarı-kırmızılı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 14-13 önde tamamladı. Galatasaray, soyunma odasına da 30-27'lik avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip, son periyoda 47-40 üstünlükle girdi.

Galatasaray, kıyasıya geçen final periyodunu da 64-62 önde tamamlayarak maçı kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi. İlk maçı 84-83 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle Dörtlü Final umutlarını son maça taşıdı.

Serinin üçüncü ve son karşılaşması 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Haberler.com
500

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler