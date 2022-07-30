Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı
Galatasaray Kulübünde 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
- Güncelleme:
Galatasaray Kulübünde 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.
AA / Ercan Çakar - Spor