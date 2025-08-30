Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum...
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacaklarını söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor