Galatasaray Kulübü, 24. Süper Lig şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray Kulübü, 24. Süper Lig şampiyonluğunu kulüp üyelerinin katılımıyla kutladı.

Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen kutlamaya başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Sarı-kırmızılı üyeler için Kuruçeşme'den hareket eden teknelere ek olarak Kalamış'ta bulunan tesislerden de tekne kaldırıldı. "Gün 5 Temmuz, hedef 5 yıldız. Bizde kutlama bitmez." sloganıyla düzenlenen organizasyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek konuşma yaptı.

Güzel bir gecede bir arada olduklarını belirten Özbek, şunları söyledi:

"Kazandığımız şampiyonluğun üzerinden 40 gün geçti. 40 gün 40 gün gece Galatasaraylılar şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk sayımız 24'e ulaştı. Sırada bu sezonu kazanmak var. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimse merak etmesin en iyisini yapacağız. Mayıslar her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın olacak. Şu tesadüfe bakın, bugün 5 Temmuz, hedefimiz 5. yıldız. 5. yıldızı önümüzdeki sene inşallah gururla burada kutlayacağız."