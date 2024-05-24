Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular topla ısınma, pas çalışması ve taktik çalışması yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp 3 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.