Haberler

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşmak üzere Konya'ya geldi. Taraftarlar, kafilenin gelişini tezahüratlarla karşıladı. Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Konya Havalimanı'na iniş yaparken, bir grup taraftar tezahüratlarla kafilenin gelişini bekledi. Sarı-kırmızılılar geniş güvenlik önlemleri ile havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahüratlar yaptı. Kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Aslan'da Osimhen kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç yarın saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Rolan Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Wilfred Singo, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Yunus Akgün, Leroy Sane, Yaser Asprilla, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Mauro Icardi" - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?