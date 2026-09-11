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Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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