Galatasaray, Kerem Demirbay ile Yolları Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Demirbay'a teşekkür etti.

GALATASARAY, 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yolun açık olsun! "

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.