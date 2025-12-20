Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor