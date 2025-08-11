Galatasaray, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor