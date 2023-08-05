Galatasaray, kadrosunu tamamlamak için 3 transfer daha yapmayı hedefliyor

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürerek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Öncelik orta saha transferi olan sarı-kırmızılı ekip, Ndombele ve Fred'i kadrosuna katmayı planlıyor. Ayrıca Milot Rashica ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray ayrıca gidecek oyuncular için de teklifleri değerlendiriyor.

Transferde flaş isimlere imza attıran Galatasaray'da hedef 3 transfer daha yapıp kadroyu tamamlamak.

Geçen sezonu şampiyonlukla noktalayan ve bu sezona yine şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Flaş isimleri kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılı ekipte, öncelik orta saha transferi. Ndombele ve Fred'in listenin başını çektiği orta saha transferi konusunda vites yükselten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu transferi bitirerek ana ilk 11'i tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da geleceklerin yanı sıra gidecek isimlerle ilgili de teklifler değerlendiriliyor. Zaniolo'ya gelen tellifleri değerlendiren Galatasaray'da İtalyan yıldız için gelen teklifler istenen düzeyde değil.