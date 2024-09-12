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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı kazandı

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-0 yenerek 2024 Balkan Kupası'nın sahibi oldu. Alexia Carutasu 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nın son mücadelesinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 25-17, 25-21 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 yenerek 2024 Balkan Kupası'nın sahibi oldu.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar, Britt Bongaerts, Alexia Carutasu, İlkin Aydın, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Yasemin Güveli, Eylül Akarçeşme(L) 6'sıyla başladı. Maçın başından sonuna rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, PAOK'u 25-17, 25-21 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 yenerek 2024 Balkan Kupası'nı müzesine götürdü. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 16 sayı ile Galatasaraylı Alexia Carutasu oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası maçlarının ilk iki gününde oynadığı mücadelelerde Bosna Hersek'ten ZOK Igman ve Kosova'dan KV Drita takımını 3-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Yunanistan Güncel Spor Paok

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