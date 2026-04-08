Galatasaray, CEV Kupası şampiyonu oldu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde karşılaştığı İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibi ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Galatasaray tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar daha önce CEV Challenge Cup'ta 2009-2010 sezonunda 3. olurken, CEV Cup'ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinci olarak sezonu tamamlamıştı.

Dursun Özbek yalnız bırakmadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın voleybol takımını finalde yalnız bırakmadı. Başkan Özbek, müsabakayı protokol tribününden eşi Mesude Özbek ile izledi.

Fatih Terim'den destek

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların final müsabakasında Burhan Felek Spor Salonu'na geldi. Terim, mücadeleyi eşi Fulya Terim ile birlikte protokol tribününden takip etti. Taraftarlar, Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildi.

Kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Reale Mutua Fenera Chieri 76 karşılaşmasında tribünleri doldurdu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla maç boyunca voleybolculara destek oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bosko Milic, Eldar Aliyev

Galatasaray: İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Myriam Sylla, Wang Yuanyuan, Britt Bongaerts (Kaja Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

Başantrenör: Alberto Bigarelli

Reale Mutua Fenera Chieri'76: Sarah Van Aalen, Laura Künzler, Sara Alberti, Anett Nemeth, Stella Nervini, Anastasia Cekulaev, Ilaria Spirito (L) (Karla Antunovic, Elles Dambrink, Alice Degradi)

Başantrenör: Nicola Negro

Setler: 25-27, 25-22, 25-18, 25-18

Süre: 1 saat 46 dakika (36, 24, 24, 22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı