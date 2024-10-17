Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roma'ya 6-1 Mağlup Oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, sahasında İtalyan ekibi Roma'ya 6-1 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Roma ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleden Roma 6-1 galip ayrıldı. İtalyan ekibinin gollerini 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 84. dakikada Pandini ve 87. dakikada Corelli atarken, Galatasaray'ın tek golü 75. dakikada Staskova'dan geldi. Bu sonuçla Roma puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray ise henüz puanla tanışamadı. - İSTANBUL