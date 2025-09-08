Haberler

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na İtalyan Kaleci Transferi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 24 yaşındaki İtalyan kaleci Roberta Aprile ile anlaşma sağladı. Aprile, kariyerine Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria ve Como gibi takımlarda devam etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, İtalyan kaleci Roberta Aprile'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki file bekçisiyle anlaşma sağlandı.

Roberta Aprile, Galatasaray'a transfer olmadan önce Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria ve Como'da forma giydi.

