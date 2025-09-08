Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na İtalyan Kaleci Transferi
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 24 yaşındaki İtalyan kaleci Roberta Aprile ile anlaşma sağladı. Aprile, kariyerine Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria ve Como gibi takımlarda devam etti.
