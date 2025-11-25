Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Sopron Basket'i Ağırlıyor
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında yarın Sopron Basket'i konuk edecek. Ligde 5 maçını kazanan Galatasaray, lider konumda. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Macaristan'ın Sopron Basket ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 5 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, grupta lider durumda bulunuyor.
Çıktığı 5 müsabakayı da kaybeden Macaristan temsilcisi ise 4. ve son sırada yer alıyor.
Galatasaray, grupta Sopron Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 83-64 mağlup etti.
Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2. tur gruplarında mücadele edecek. Son sırada yer alacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.