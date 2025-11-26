Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Namağlup Üst Tura Yükseldi
Galatasaray, Kadınlar Euroleague B Grubu son maçında Sopron'u 104-54 yenerek namağlup olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Esperanza Mendoza, Igor Esteve Malmierca, Konstantinos Marinakis Megaklis
Galatasaray: Elif Bayram 13, Teja Oblak 5, Dorka Juhasz 22, Kamiah Smalls 9, Ayşe Cora 11, Marine Johannes 8, Awak Kuier 17, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 4, Derin Erdoğan 3, Elizabeth Williams 6, Sude Yılmaz 3
Başantrenör: Fırat Okul
Sopron: Tara Wallack 3, Klaudia Papp 9, Vivien Böröndy 2, Zala Friskovec 3, Jovana Jevtovic 7, Zsuzsanna Sitku 15, Szofi Sinka-Palinkas 7, Sara Laczko 8
Başantrenör: David Gaspar
1. Periyot: 31-15
Devre: 58-28
3. Periyot: 82-39 - İSTANBUL