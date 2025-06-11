Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls ile Anlaştı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls ile Anlaştı
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Reyer Venezia'dan oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Smalls, WNBA geçmişi ve Avrupa liglerinde deneyimi ile takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, son olarak İtalyan ekibi Reyer Venezia forması giyen ABD ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda oyun kurucu Kamiah Smalls'i kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls'a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

Smalls kariyerinde WNBA'de Indiana Fever ve Minnesota Lynx takımlarında oynarken, Avrupa'da da Use Scotti Rose Empoli, Pszczolka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin, Villeneuve D'Ascq ESB Lille Metropole ve Umana Reyer Venezia ile mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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