Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de İlk Maçını Kazandı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague ilk hafta maçında Beretta Famila Schio'yu 73-70'lik skorla mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Natasa Dragojevic, Tomasz Langowski, Esperanza Mendoza

GALATASARAY: Kamiah Smalls 14, Awak Kuier 6, Teja Oblak 13, Dorka Juhasz 9, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan 5, Elizabeth Williams 8, Ayşe Cora 6, Elif Bayram 4 Sehernaz Çidal.

BERETTA FAMİLA SCHİO: Maria Conde Alcoldo 17, Cecilia Zandalasini 10, Jessica Shepard 10, Costanza Verona 10, Anete Steinberga 12, Carlotta Zanardi 1, Marieme Badiane 3, Olbis Andre 2, Giorgia Sottana 2, Kim Mestdagh 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 32-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-55

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague ilk hafta maçında sahasında Beretta Famila Schio'yu 73-70 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
