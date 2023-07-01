Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı

Galatasaray, ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.