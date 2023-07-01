Galatasaray, Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı
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Galatasaray, ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor