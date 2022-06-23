Galatasaray istedi, dünya devi kaptı! Axel Witsel İspanyol kulübüne imzayı atıyor
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Transfer döneminin başından itibaren Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen yıldız oyuncu Axel Witsel, İspanyol devi Atletico Madrid ile anlaştı. Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray'ın orta sahasına kazandırmak istediği yıldız futbolcu Axel Witsel, Avrupa'da adından sıkça söz ettiren İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer oluyor. 33 yaşındaki futbolcu Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.
1 YILLIK ANLAŞMA
Atletico Madrid, Belçikalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun Matteo Moretto'dan aktardığı habere göre; Simeone, Witsel'in bu sezon Herrera'nın yerini doldurmasını istiyor.