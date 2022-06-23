Galatasaray istedi, dünya devi kaptı! Axel Witsel İspanyol kulübüne imzayı atıyor

Galatasaray'ın orta sahasına kazandırmak istediği yıldız futbolcu Axel Witsel, Avrupa'da adından sıkça söz ettiren İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer oluyor. 33 yaşındaki futbolcu Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

1 YILLIK ANLAŞMA

Atletico Madrid, Belçikalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun Matteo Moretto'dan aktardığı habere göre; Simeone, Witsel'in bu sezon Herrera'nın yerini doldurmasını istiyor.