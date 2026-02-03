Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek Galatasaray, antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınma ve taktik çalışmayla gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında yarın İstanbulspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray-İstanbulspor mücadelesi yarın 20.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor