Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı D-Smart'ta

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray'ın, yarın evinde İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray'ın, yarın evinde İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.

Okan Buruk yönetiminde transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor'u hazırlık maçında Nef Stadyumunda konuk edecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Transferin son gününde 5 önemli ismi kadrosuna katan ve milli arayı en iyi şekilde değerlendirme arzusundaki Galatasaray'da Icardi, Mata gibi yıldızların performansı merak edilirken, İstanbulspor'da Süper Ligde oynadığı ve beraberlikle noktaladığı Beşiktaş maçındaki görüntüsüyle göz doldurmuştu.

24 Eylül Cumartesi saat 18.15'te D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta Maça Doğru özel programıyla başlayacak yayınlar, 19.00'da Galatasaray - İstanbulspor maçı ile devam ederken, karşılaşma sonrasında röportajlar ve yorumlar olacak. Aykut Aydın'ın anlatımda olacağı mücadeleyi Orhan Uluca yorumlayacak. - İSTANBUL