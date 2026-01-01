Haberler

Galatasaray ocak ayında dört kulvarda mücadele edecek

Güncelleme:
Galatasaray, ocak ayında Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 7 maç yapma ihtimaliyle karşı karşıya. İlk müsabaka Trabzonspor'la Süper Kupa yarı finalinde.

Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak. Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.

Yeni yılın ilk maçı Trabzonspor'a karşı

Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.

Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:

05.01.2026

Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

13.01.2026

Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17.01.2026

Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21.01.2026

Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24.01.2026

Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28.01.2026

Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi) - İSTANBUL

