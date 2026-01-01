Galatasaray ocak ayında dört kulvarda mücadele edecek
Galatasaray, ocak ayında Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 7 maç yapma ihtimaliyle karşı karşıya. İlk müsabaka Trabzonspor'la Süper Kupa yarı finalinde.
Galatasaray, ocak ayında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da finale çıkması durumunda bu ay toplam 7 müsabaka oynayacak.
Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak. Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.
Yeni yılın ilk maçı Trabzonspor'a karşı
Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.
Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:
05.01.2026
Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)
13.01.2026
Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
17.01.2026
Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)
21.01.2026
Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)
24.01.2026
Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)
28.01.2026
Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi) - İSTANBUL