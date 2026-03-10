Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin ilk golünü Liverpool karşısında attı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynanan son 16 turu ilk maçında erken bir golle öne geçti.

GALATASARAY 7. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı kornerde Victor Osimhen topu altıpas içine çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mario Lemina, Liverpool savunmasının arasından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Lemina'nın attığı gol aynı zamanda tecrübeli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Gabonlu oyuncunun erken dakikalarda bulduğu gol, RAMS Park'taki taraftarları büyük bir coşkuya sürükledi.