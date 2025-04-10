Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı

Trump'ın geri adımı sonrası Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Gözlerin çevrildiği duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı
Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den bomba çıkış
Cumhurbaşkanlığı atamalarında Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı atamalarında ünlü isimler dikkat çekti

Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken ifadeler: Psikolojik destek alıyorum

Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken ifadeler: Psikolojik destek alıyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, kulübün resmi youtube kanalında yaptığı açıklamada, futbolcular için psikolojik desteğin önemini vurguladı. Güvenç, "Negatif enerjisi olan insanları etrafımda bulundurmam. Psikolojik desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizde bazen bu destek farklı görülüyor. Ben yıllardır alıyorum" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı kalecisi Günay Güvenç, kulübün resmi youtube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

Meslektaşı Muslera'yı da öven Günay, "Keşke önceden birlikte çalışsaydık. Birbirimize çok iyi geldiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

Futbolcular için psikolojik desteğin önemine de vurgu yapan file bekçisi, "Negatif enerjisi olan insanları etrafımda bulundurmam. Psikolojik desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizde bazen bu destek farklı görülüyor. Bence oraya gitmek güçlü olmak demektir. Zaafını, neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ben yıllardır alıyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlattin sert:

psikolojik destek bir cogumuza şart

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.