Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden biri olan Gabriel Sara, transfer iddialarıyla gündemde. Brezilya basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Fulham, 25 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteriyor.

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki yüksek maaşının, İngiltere'de "Büyük Altılı" dışında kalan kulüpler açısından görüşmelerde engel olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak Sara'nın sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonlukların transfer ihtimalini daha da somutlaştırdığı aktarıldı.

"LONDRA'DA TANIDIK ORTAM" VURGUSU

Brezilya basını ayrıca olası bir Fulham transferinde Sara'nın, Londra'da uyum sorunu yaşamayacağına dikkat çekti. Fulham kadrosunda Rodrigo Muniz ve Kevin gibi Brezilyalı oyuncuların bulunmasının, Sara için "tanıdık bir ortam" yaratacağı ve adaptasyon sürecini kolaylaştıracağı belirtildi.