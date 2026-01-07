Haberler

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig ekibi Fulham'ın radarına girdi. Brezilya basını, Fulham'ın 25 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiğini belirtti.

  • Premier Lig ekibi Fulham, Galatasaray'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya ilgi gösteriyor.
  • Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki yüksek maaşı, İngiltere'de 'Büyük Altılı' dışındaki kulüpler için görüşmelerde engel olarak değerlendiriliyor.
  • Fulham kadrosunda Rodrigo Muniz ve Kevin gibi Brezilyalı oyuncular bulunuyor.

Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden biri olan Gabriel Sara, transfer iddialarıyla gündemde. Brezilya basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Fulham, 25 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteriyor.

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki yüksek maaşının, İngiltere'de "Büyük Altılı" dışında kalan kulüpler açısından görüşmelerde engel olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak Sara'nın sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonlukların transfer ihtimalini daha da somutlaştırdığı aktarıldı.

"LONDRA'DA TANIDIK ORTAM" VURGUSU

Brezilya basını ayrıca olası bir Fulham transferinde Sara'nın, Londra'da uyum sorunu yaşamayacağına dikkat çekti. Fulham kadrosunda Rodrigo Muniz ve Kevin gibi Brezilyalı oyuncuların bulunmasının, Sara için "tanıdık bir ortam" yaratacağı ve adaptasyon sürecini kolaylaştıracağı belirtildi.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Son 2 aydır her hafta nedense Gs nin futbolcularına kanca oluyor :)) ama sonuca bakınca hiçbirşey göremiyoruz. Menajer haberleri mi acaba yoksa site etkileşim için mi bunu yapıyor ;)

