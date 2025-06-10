Galatasaray'ın yıldızına ölüm tehdidi

Galatasaray'ın yıldızına ölüm tehdidi
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Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata, Uluslar Ligi finalindeki penaltı hatası sonrası sosyal medyada hedef alındı. Morata'nın eşi Alice Campello, ölüm tehditleri aldıklarını Instagram hesabından duyurdu.

Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata'nın penaltısı, Uuslar Ligi finalinde Portekiz kalecisi Diogo Costa tarafından kurtarıldı. Bu an, kupayı Portekiz'e kazandırırken, Morata için ağır sonuçlar doğurdu.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Morata'nın eşi Alice Campello, Instagram hesabından aldığı tehdit mesajlarını ifşa etti. Paylaştığı ekran görüntüsünde, "Kocanı sokakta görürsem öldüreceğim, onu bir an bile rahat bırakmayacağım, çocuklarını kendi ellerimle öldüreceğim, umarım kimse hayatta kalmaz." ifadeleri yer aldı. Akılalmaz boyuttaki bu tehditler, sporun zaman zaman ne kadar zehirli bir hale gelebildiğini gözler önüne serdi.

Galatasaray'ın yıldızına ölüm tehdidi

DESTEK DE GELDİ

Campello'nun paylaşımı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi, hem Alice Campello'ya destek verdi hem de yaşananlara tepki gösterdi. Tehditlerin ardından Morata da sessiz kalmadı.

Galatasaray'ın yıldızına ölüm tehdidi

"HEPİMİZ HATA YAPARIZ"

İspanyol futbolcu, çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde yaptığı açıklamada, "Hepimiz hata yaparız. Bu hayat, öğrenmek ve deneyimlemekle ilgilidir. Futbol heyecanlı ve öngörülemezdir, zaten bu yüzden güzeldir. Spor eğlencedir ve buna göre değerlendirilmelidir. Önemli olan, nasıl bir insan olduğumuzdur. İnsanlara bir hata yüzünden saldırmak yerine, onların hayatına ve neleri başardıklarına bakmak gerek. Lütfen saygılı olun ve kötü biri olmayı bırakın" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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