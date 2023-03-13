Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor
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Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber geldi. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılıların Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Konyaspor deplasmanında sahalara dönüp dönmeyeceği merak konusu olan deneyimli futbolcudan kötü haber geldi.
KONYASPOR MAÇINDA FORMA GİYMESİ ZOR
Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakan Mertens'i kısa sürede sahalara döndürmek için sağlık ekibi büyük çaba harcıyor. Ancak Belçikalı yıldızın, Konyaspor deplasmanında da forma giymesi beklenmiyor.
MERTENS'İN KARNESİ
Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Dries Mertens, sarı-kırmızılı forma ile 22 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.