Galatasaray'ın Yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Kaçırdığı Goller Sonrası Taraftar Tepkisi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Kopenhag ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı net fırsatlar ve direğe takılan top sonrası taraftarların sert tepkisini çekti. İlk yarıda yaşanan bu olaylar, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.