Galatasaray'ın Yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Kaçırdığı Goller Sonrası Taraftar Tepkisi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Kopenhag ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı net fırsatlar ve direğe takılan top sonrası taraftarların sert tepkisini çekti. İlk yarıda yaşanan bu olaylar, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Kaçırdığı goller ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı sahasında konuk ettiği maçın ilk yarısında net fırsatları harcayan ve bir topu da direğe takılan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sarı-kırmızılı taraftarlar sert şekilde tepki gösterdiler.
Kaynak: Haberler.com / Spor